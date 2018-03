Vlissingse watertaxi wil ook naar Breskens en Cadzand varen

Onder de video van Watertaxi Vlissingen staan zelfs meer Duitse dan Nederlandse reacties. Toch wil de eigenaar niet te hard van stapel lopen. "Dit is nog maar een idee. We gaan nu proberen om hier toestemming voor te krijgen, maar dat gaat tot nu toe vrij moeizaam."

'In de kinderschoenen'

Hij wil zijn watertaxi vooral inzetten als de veerboot niet vaart, bijvoorbeeld bij storingen of buiten de vaartijden van de veerdienst. Toch moet hij nog de provincie zien te overtuigen dat hij de veerdienst niet in de weg zit. Daarom wil hij ook niet op radio of tv reageren. "Dit staat echt nog in de kinderschoenen."