Sporters van het jaar zijn Marco Minnaard en Nancy van de Ven

Minnaard na afloop van de tweede Touretappe (foto: Omroep Zeeland)

Sportman van het jaar

In theater De Mythe in Goes kreeg Minnaard de award uitgereikt. De wielrenner van Wanty-Groupe Gobert kreeg zijn prijs vooral vanwege zijn goede prestaties in de Ronde van Frankrijk. Minnaard reed in 2017 voor het eerste de Tour de France en werd 40e in het algemeen klassement.

Van de Ven is voor de vierde keer sportvrouw van het jaar (foto: Facebook Nancy van de Ven)

Sportvrouw van het jaar

Nancy van de Ven mag zich net als in 2015, 2016 en 2017 sportvrouw van het jaar noemen. De Vlissingse motorcrosser verloor pas op de allerlaatste dag van het wereldkampioenschap de wereldtitel. Daarnaast werd ze Europees kampioen motorcross.

Oemoemenoe is opnieuw sportploeg van het jaar (foto: Orange Pictures)

Sportploeg van het jaar

De rugbyers van Oemoemenoe zijn voor de tweede keer op rij de beste sportploeg van Zeeland. De Middelburgers haalden voor de tweede keer op rij de kampioenspoule en laten zien zich steeds meer te ontwikkelen als club.

Rick van Drongelen in shirt HSV (foto: Orange Pictures)

Sporttalent van het jaar

Voetballer Rick van Drongelen kroont zich dit jaar tot Zeeuws sporttalent van het jaar. De 19-jarige verdediger uit Axel maakte dit jaar een transfer van Sparta Rotterdam naar het Duitse Hamburger SV voor ongeveer drie miljoen euro.

Corné de Koning is de aangepast sporter van het jaar lichamelijk (foto: www.teamnl.org)

Aangepast sporter van het jaar lichamelijk

Roeier Corné de Koning is de aangepast sporter van het jaar lichamelijk. De Koning werd Europees kampioen en wereldkampioen outdoor. Daarnaast schreef hij nog twee wereldrecords op zijn naam.

Joannathan Duinkerke wordt aangepast sporter van het jaar verstandelijk (foto: Joannathan Duinkerke)

Aangepast sporter van het jaar verstandelijk

Joannathan Duinkerke mag de titel aangepast sporter van het jaar voor een jaar dragen. De wielrenner werd dit jaar Nederlands kampioen en pakte een bronzen medaille bij het wereldkampioenschap op de weg.

De sportprijzen werden uitgereikt door SportZeeland en de winnaars zijn gekozen door de jury die bestaat uit: Rudy Boogert (PZC), Anjolie Engels (atlete), Mark Aalders (rolstoelbasketballer), Peter Boon (tafeltenniscoach), Cor Moerman (judotrainer/CIOS), Patrick Vader (SportZeeland) en Yorben Weststrate (Omroep Zeeland).