Minister begint Zeeuwse tour met flink stuk varkensvlees

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is vanavond begonnen aan een tweedaagse reis door Zeeland. In Scharendijke is ze ontvangen door haar partijgenoten van de ChristenUnie voor een debat en een Zeeuws stuk varkensvlees.

Het Zeeuwse scharrelvlees dat de minister gegeten heeft (foto: Omroep Zeeland) Op het bord van de minister lag een varkenskotelet van boerderij het Zeeuwse Scharrelvarken in Nieuwerkerk. Dat het de Nationale Week Zonder Vlees is, leek het gezelschap niet uit te maken. De Zeeuwse varkens hebben immers een goed leven gehad. Iedere dag varkensvlees Willem Stoutjesdijk, eigenaar van het bedrijf, zat tegenover Schouten. Hij eet zelf iedere dag van zijn varkensvlees, maar dit was de eerste keer dat hij dat samen met een minister deed. Ze spraken met elkaar over de uitdagingen die hij heeft in zijn bedrijf. Het Zeeuwse Scharrelvarken is een familiebedrijf, Stoutjesdijk nam het samen met zijn broer over van hun vader. De varkens op de boerderij leven op stro, krijgen daglicht te zien en hun staart wordt niet ingekort. Minister Carola Schouten over Zeeuws varkensvlees Minister Carola Schouten bij het diner in Scharendijke (foto: Omroep Zeeland) De minister kreeg ook nog uitleg over Living Lab, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Schouwen-Duiveland en de Hogeschool Zeeland. Een initiatief dat zich vooral richt op de toekomst van zilte en zoete teelt en buitendijkse voedselproductie. Na het eten was het tijd voor een debat. De minister, lokale politici en mensen uit de landbouwsector gingen met elkaar in discussie. Extra nieuws van Schouten Donderdag brengt Carola Schouten samen met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een bezoek aan de Grevelingen. Ze geven een toelichting op de 275 miljoen euro die het kabinet investeert in Nederlandse natuur- en waterprojecten. Ook heeft Schouten al aangekondigd donderdag met nieuws te komen over geld dat het Rijk vrijmaakt voor Zeeland naar aanleiding van het rapport Balkenende.