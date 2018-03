Wie wil er ruziënde buren uit elkaar halen?

De 69-jarige Hans Blom is sinds een half jaar actief als buurtbemiddelaar in Sluis. Als vrijwilliger is hij per week gemiddeld 3 à 4 uur kwijt aan buurtbemiddeling en dat vindt hij helemaal niet erg. "Ik heb zelf tegenwoordig wat meer tijd om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast woon ik zelf prettig en gun ik dat andere mensen ook. Als ik ze daarbij kan helpen doe ik het graag!"

Gelukkigere samenleving

Hans Blom heeft verschillende trainingen gevolgd en inmiddels al bij zeven ruzies bemiddeld. "Ik vind het dankbaar werk om te doen. Je laat mensen in een betere situatie achter dan waarin je ze aantrof en je draagt bij aan een gelukkigere samenleving", aldus Blom.

Buurtbemiddelaar, Hans Blom (links) en coördinator buurtbemiddeling, Anja Rijlaarsdam (rechts) (foto: Omroep Zeeland)

Bijna de helft van de Nederlanders ervaart overlast in de buurt waar hij woont. De meest voorkomende ergernissen zijn: geluidsoverlast, ruzie over erfafscheidingen of overlast door kinderen. Buurtbemiddeling helpt in zeven van de tien gevallen bij het oplossen van de ruzies. In Zeeland ligt het percentage opgeloste zaken zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde.

De Zeeuwen staan meer open naar elkaar toe dan mensen in grote steden." Hans Blom, buurtbemiddelaar

Waarom het in Zeeland succesvoller is dan landelijk is gissen, maar Anja Rijlaarsdam die al vier jaar bezig is met buurtbemiddeling heeft een vermoeden. "De Zeeuwen staan wat meer open naar elkaar toe dan mensen in grote steden, dus het zou kunnen liggen aan de Zeeuwse mentaliteit."

Op de kaart

In vier gemeenten (Borsele, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) komt dit jaar buurtbemiddeling. Daarvoor wordt gezocht naar tien buurtbemiddelaars. In de andere negen gemeenten zijn nog eens tien extra buurtbemiddelaars nodig. Ga met de muis over de kaart en bekijk het aantal buurtbemiddelaars en hun succes per gemeente.

Een buurtbemiddelaar moet altijd neutraal in de zaak staan en dat is voor vrijwilliger Blom geen probleem: "Als vrijwilliger heb je geen belang bij de situatie en je bent ook altijd met z'n tweeën, dus je kunt elkaar ondersteunen. Achteraf kun je het er gezamenlijk over hebben", zegt hij.

Bedreigd

Samenwerken is ook veiliger, hoewel buurtbemiddelaar Hans Blom zich nooit bedreigd heeft gevoeld. "Je noemt alleen je voornaam en geeft geen telefoonnummers af dus je bent een neutraal figuur. En meestal zitten de mensen zo vol emoties over elkaar dat ze niet nog eens emoties over jou gaan opbouwen en je daarmee gaan lastigvallen."