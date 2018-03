De kiezer bepaalt: Meer koopzondagen in Goes?

Het CDA in Goes was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog tegen koopzondagen zo blijkt uit een internetartikel dat twee prominente Zeeuwse CDA'ers, Jo-Annes de Bat en Derk Alssema, schreven in 2013. In hun argumentatie haalden zij zelfs de Romeinse Keizer Constantijn de Grote erbij, die in 320 n.C. de zondag als vrije dag invoerde.

Maar nu is het CDA toch om. "Als CDA vinden we dat de huidige acht koopzondagen niet meer passend zijn. Wat ons betreft zijn dat er minimaal twaalf", zegt lijsttrekker Derk Alssema.

CDA-lijsttrekker Derk Alssema over uitbreiding van de koopzondagen in Goes

Lederzaak in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Het CDA vindt de uitbreiding van de koopzondagen een belangrijk onderwerp, ook bij eventuele onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De partij zit momenteel in een college met de SGP/CU en de VVD.

OOG is blij met deze ontwikkeling. Voorzitter Ron Berks hoopt dat dit jaar nog het aantal koopzondagen kan worden uitgebreid: "Een maandelijkse koopzondag is een duidelijke wens van ondernemers in de binnenstad." Met drie extra koopzondagen in december mikt OOG op vijftien koopzondagen per jaar.

Politieke winst is gunstig

De gemeentelijke verordening zou dan moeten worden aangepast, maar volgens Berk is de politieke wind nu gunstig: "De politieke kleur van een college is natuurlijk bepalend, maar we hebben gemerkt dat in het verkiezingsprogramma van het CDA een draai is gemaakt, waar we heel blij mee zijn. Dat maakt de kans op meer koopzondagen groter."