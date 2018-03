Zeeland wordt wakker: sportgala, landbouwminister en buurtbemiddelaars

Marco Minnaard is Zeeuws sportman van het jaar (foto: Omroep Zeeland)

De belangrijkste sportprijzen van Zeeland gaan naar wielrenner Marco Minnaard uit Wemeldinge en motorcrosser Nancy van de Ven uit Vlissingen. Voor Minnaard is het de eerste keer dat hij sportman van het jaar wordt. Van de Ven mag zich voor de vierde keer op rij sportvrouw van het jaar noemen.

Minister Carola Schouten aan het diner in Scharendijke (foto: Omroep Zeeland)

Ministersbezoek

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gisteravond begonnen aan een tweedaagse reis door Zeeland. Ze werd in Scharendijke hartelijk ontvangen door haar partijgenoten van de ChristenUnie met een stuk Zeeuws varkensvlees. Na het eten werd er gedebatteerd over de toekomst van Zeeland en dan met name van Schouwen-Duiveland.

buurtbemiddelaar gezocht (foto: Pixabay)

Buurtbemiddelaars gezocht

In negen van de dertien Zeeuwse gemeenten worden buurtbemiddelaars gebruikt om ruziënde buren weer tot elkaar te brengen. Borsele, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal beginnen er nog dit jaar mee. In totaal worden er in onze provincie nog twintig nieuwe buurtbemiddelaars gezocht.

bordje 'open' op winkel in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Koopzondagen Goes

De koopzondagen worden een belangrijk verkiezingsonderwerp in Goes. De Ondernemers Organisatie Goes (OOG) wil het aantal koopzondagen uitbreiden van acht, zoals voor dit jaar is afgesproken, naar vijftien. Het CDA, vier jaar geleden nog tegen de koopzondag, is nu een voor het plan van de winkeliers.

Ondergaande zon bij Waarde (foto: Ria Overbeeke uit Waarde)

Weer

Vanmorgen is het overwegend bewolkt en is er kans op regen. Maar later vandaag klaart het op. Het wordt maximaal 8 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind.