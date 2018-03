Gezonken bunkerboot boven water

De vanmorgen gezonken bunkerboot is geborgen (foto: HV Zeeland )

Het schip lag afgemeerd aan de steiger van het bunkerstation, ter hoogte van Schore, toen het zonk. Het schip was op dat moment geladen met zo'n 60 m3 gasolie, volgens de eigenaar van het schip.

Olieworsten

Rijkswaterstaat heeft samen met bergingsbedrijf Polderman zogenoemde olieworsten rond het schip gelegd, om gelekte olie op te vangen. Volgens Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat is er wel 'wat olie' uit het schip gelekt, maar geen grote hoeveelheid.

Er wordt nu gekeken of ze het schip helemaal uit het water tillen of de lading gaan herverdelen over de andere bunkers in het schip. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.