Het gaat miljoenen regenen in Zeeland

Zeeland heeft bij de minister om 90 miljoen euro gevraagd. Dat geld wil de provincie gebruiken om het onderwijs in Zeeland te verbeteren, onze provincie aantrekkelijker te maken voor nieuwe bedrijven en nieuwe inwoners.

Nieuwe veerboten

Concreet is onder meer gevraagd om geld voor een technisch university college, middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen, snel internet en nieuwe veerboten op de Westerschelde. Ook wil Zeeland het geld gebruiken om faciliteiten te bouwen voor offshorebedrijven die zich bezighouden met windparken op zee.

Die voorstellen heeft Zeeland gebundeld in een zogenoemd bidbook, dat in januari al aan minister Schouten is overhandigd. Gisteren meldde een woordvoerder dat minister Schouten vanmiddag in Kerkwerve bekend maakt hoeveel miljoen euro het kabinet uit de pot van 950 miljoen euro aan Zeeland geeft.

