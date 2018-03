Delta gaat het buiten Zeeland proberen

(foto: Omroep Zeeland)

Als vijftig procent van de inwoners van het buitengebied zich heeft ingeschreven, krijgen ze tegen betaling een glasvezelverbinding. Deze manier om mensen die niet in een stad of dorp wonen snel internet te geven, lijkt op het project dat Delta ook in Zeeland heeft.

Glasvezel

In de buitengebieden in Zeeland straalt een zendmast internet naar de huizen. Voor de drie projecten buiten Zeeland komt er geen mast, die krijgen een eigen glasvezelverbinding. De buitengebieden zijn daar minder uitgestrekt en de mensen wonen er dichter bij elkaar. Dus loont het aanleggen van een glasvezelverbinding.

Behalve voor Delta kunnen de nieuwe abonnees uit nog vier andere aanbieders kiezen voor internet, telefonie of tv.

Met de drie projecten in Sint-Michielsgestel - Meijerijstad, Lochum - Zutphen en Bronckhorst wil Delta kijken of de diensten ook buiten Zeeland aanslaan. Mocht dat zo zijn, dan overweegt Delta landelijk te gaan.