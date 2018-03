Kabinet steekt 35 miljoen euro in Zeeuwse economie

Rond 11.30 uur kwam minister Schouten aan bij het restaurant De Heerenkeet aan de Oosterschelde. Het provinciebestuur keek reikhalzend uit naar haar komst. Want duidelijk was al dat ze een grote zak geld mee zou nemen.

Niet het moment om zuur te doen

In die zak geld bleek 35 miljoen euro te zitten. De provincie is daar blij mee, hoewel in januari nog om 90 miljoen euro was gevraagd. Maar dit was niet het moment om daar zuur over te doen, zei de minister en ze kreeg bijval van commissaris van de Koning Han Polman.

De minister wees er fijntjes op dat ze gisteren al 75 miljoen euro voor het Grevelingenmeer had gegeven en dat je met 35 miljoen een heleboel kunt doen voor de Zeeuwse economie. Temeer omdat is afgesproken dat Zeeuwse overheden en het bedrijfsleven zelf ook 35 miljoen euro gaan investeren in Zeeland.

Dat geld gaat naar de Zeeuwse economie en daar profiteert iedereen van mee als het goed is. " Minister Carola Schouten (LNV)

De komende maanden wordt duidelijk in welke Zeeuwse projecten het geld precies wordt geïnvesteerd. Duidelijk is dat het is bedoeld voor onderwijs, leefbaarheid en bedrijfsleven.

Zo wil Zeeland graag dat het University College Roosevelt wordt uitgebreid met technische opleidingen. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden voor snel internet, een nieuwe veerboot tussen Vlissingen en Breskens en andere manieren om het openbaar vervoer te verbeteren. Ook is het de bedoeling dat bedrijven die windmolenparken op zee bouwen betere faciliteiten krijgen.

Minister: 35 miljoen voor Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat zegt in zijn eerste reactie tevreden te zijn: "We zijn blij met de steun van het Rijk voor het Zeeuwse vestigingsklimaat. Deze manier van samenwerking is op alle niveaus goed voor Zeeland en Nederland."

Zeeland heeft 35 miljoen gekregen. Als je dat zou verdelen over 380.000 Zeeuwen dan zou dat 92 euro per persoon betekenen. Maar dat bedrag krijgt niemand op zijn bankrekening. Het is wel de bedoeling dat iedere Zeeuw gaat merken dat het kabinet 35 miljoen euro geeft aan Zeeland.

Lees ook: