Kerkhove geeft in China zege uit handen

Lesley Kerkhove verloor nipt van Vitalia Diatchenko (foto: Wikipedia)

Kerkhove was het toernooi in Zhuhai begonnen met een eenvoudige zege op een Chinese qualifier een leek tegen Diatchenko op weg naar een tweede overwinning, toen ze bij een 7-6 en 5-3 voorsprong mocht serveren voor de overwinning. Toch gaf de Schouwse speelster de overwinning nog uit handen. Ze verloor de tweede set in een tiebreak en moest de beslissende derde set met 6-2 aan de Russische laten.

Wimbledon en Roland Garros

Kerkhove is de afgelopen week 35 plaatsen gezakt op de wereldranglijst en staat nu op plaats 200. Die ranglijst wordt opgemaakt over 52 weken, wat betekent dat spelers de punten van hun prestaties van het jaar ervoor moeten verdedigen. Kerkhove zal de komende maanden nog moeten stijgen om zeker te zijn van een plaats in het kwalificatietoernooi van de komende twee Grand Slams: Roland Garros en Wimbledon.

Lesley Kerkhove (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks haar nederlaag is Kerkhove nog niet uitgespeeld in China. Bij het toernooi in Zhuhai zit ze nog in het dubbelspel en volgende week doet ze mee aan het ITF-toernooi ($60.000) in Shenzhen.