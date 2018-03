Zwintriathlon in Sluis krijgt er een halfbroertje bij

triatlon (foto: Omroep Zeeland)

De atleten moeten 1,9 kilometer zwemmen, negentig kilometer fietsen en 21 kilometer lopen. De wedstrijd start met het zwemgedeelte in de Damse Vaart in Sluis. Het fietsgedeelte wordt grotendeels in West-Zeeuws-Vlaanderen gehouden. De organisatie heeft vijftig van de negentig fietskilometers in Zeeuws-Vlaanderen uitgezet waarbij de deelnemers langs Draaibrug, Oostburg, Schoondijke, Groede, Nieuwvliet, Cadzand-Bad en Retranchement moeten fietsen. De overige veertig fietskilometers zijn op Belgisch grondgebied.

Veel vraag naar uitbreiding

Alle loopkilometers zijn in België. De finish wordt getrokken in Duinbergen (bij Knokke-Heist). "Er was bij de deelnemers van de kwarttriathlon veel vraag naar een uitbreiding richting de halve triathlon. Dat hebben we vanaf vorig jaar onderzocht", zegt Willy Schram, die coördinator is van het evenement namens de gemeente Sluis.

Vijfhonderd deelnemers

De jaarlijkse kwarttriathlon, die al sinds 1999 wordt gehouden en altijd in Sluis start, wordt enkele dagen eerder gehouden; op woensdag 5 september. Aan dat evenement doen altijd rond de duizend deelnemers mee. Voor de eerste editie van het nieuwe evenement rekent Schram op een maximaal vijfhonderd deelnemers.

De vergunningen voor het nieuwe evenement moeten nog wel verleend worden.