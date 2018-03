Week van het Zeeuwse Boek in het teken van sport

Boeken (foto: Omroep Zeeland )

Manda Heddema van boekenhandel de Koperen Tuin in Goes is blij met de keuze voor dit thema: "Als je kijkt naar de lijst met populairste boeken dan staat die altijd voor de helft vol met sportboeken. Dus de combinatie sport en literatuur is een hele goeie", volgens Heddema. "En Zeeland heeft professioneel gezien ook heel grote sporters voortgebracht."

'Sport populair literatuurgenre'

Peter de Jonge gaat voor het boekenweekgeschenk portretten maken van Zeeuwse sporters. "Hij gaat verhalen maken van sporters die we nog niet kennen", zegt Heddema. "Hij heeft eerder sportboeken geschreven en heeft een groot netwerk. Dus daar komen mooie verhalen uit."