Middelburgse eist eigen verloskundige in Bravis ziekenhuis Middelburgse eist eigen verloskundige in Bravis ziekenhuis (foto: Ineke Albregtse)

Een zwangere Middelburgse eist dat ze haar eigen verloskundige mag meebrengen tijdens haar bevalling in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. Het ziekenhuis wil dat niet omdat de vrouw dan te veel risico zou lopen. De zaak dient vandaag in de rechtbank in Breda.

Maarten van den Hoven van Omroep Brabant doet verslag van de zaak: De vrouw moet binnenkort bevallen van haar tweede kind. Ze is een risicopatiënt omdat haar eerste kind is geboren via een keizersnede. Het Bravis meldde eerder tegen het ANP dat bevalling onder leiding van een verloskundige in zo'n geval onverantwoord is. Het ziekenhuis zegt dat ze moet worden begeleid door een gynaecoloog. Tijdens de rechtszaak schorste de rechter de zitting, om beide partijen bedenktijd te geven. Daarna zijn ze achter gesloten deuren in gesprek gegaan met de rechter, in de hoop er samen uit te komen. Dat lukte niet, dus de zaak wordt vervolgd.