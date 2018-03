Deel dit artikel:











Daders straatroven Hulst moeten werken en leren

Een van de hoofddaders van de zeven straatroven in Hulst in oktober 2017 is vandaag veroordeeld tot 230 dagen jeugddetentie, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Daarnaast kreeg de 17-jarige Hulstenaar een werkstraf van 165 uur en een leerstraf van 35 uur opgelegd en mag hij geen contact hebben met de andere daders en met de slachtoffers.

jeugdrechter tijdens rechtszaak straatroven Hulst (foto: Omroep Zeeland) Vandaag kregen nog twee daders hun straf te horen. Een dader uit Kloosterzande heeft een jeugdstraf van 150 dagen gekregen, waarvan 118 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en 160 uur werkstraf. De derde dader uit Middelburg is veroordeeld tot 180 dagen jeugdstraf waarvan 153 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf van 120 uur. Geen cel De opgelegde celstraf is bij alle drie daders gelijk aan hun voorarrest. Dat betekent dat ze niet meer de cel in moeten. De vierde dader verschijnt op 12 april voor de jeugdrechter. Deze 17-jarige jongen uit Hulst zit momenteel in Portugal waar hij onder strenge voorwaarden intensief begeleid wordt. Lees ook: Jeugddetentie en werkstraf geëist tegen verdachte straatroof

