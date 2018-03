Districtsploeg aan de start in ZLM Toer

Ezra Tolhoek (foto: Omroep Zeeland)

De selectie bestaat nu uit vijf renners. De zesde renner wordt nog aangewezen volgens Polak. "We willen met de beste ploeg starten. Voor deze jongens is het een unieke kans om te starten in deze wedstrijd."

voorlopige selectie district Zuid West

ploegleider: Ad Polak Ezra Tolhoek ZRTC Theo Middelkamp Tim Janssen ZRTC Theo Middelkamp Wout van Elzakker De Jonge Renner Youri van Iersel De Jonge Renner Tim Bierkens Willebrord Wil Vooruit

De definitieve route van de ZLM Toer is bekendgemaakt. De renners starten op de Markt in Goes en rijden een vernieuwde route. Dit jaar wordt een groot gedeelte over Walcheren gereden. In andere jaren werd er over Tholen gereden. De finish is op de Oranjeweg in Goes.

De nieuwe route van de ZLM Toer 2018 (foto: Omroep Zeeland)

De ZLM Toer is de enige Nederlandse wedstrijd in de UCI Nations' Cup. Dat is een reeks internationale wedstrijden voor talentvolle renners tussen de 18 en 23 jaar.