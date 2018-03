Supermarkt Rilland blijft dicht op zondag... altijd.

In Reimerswaal is de SGP sinds jaar en dag de grootste partij, in de afgelopen raadsperiode met 7 van de 19 raadszetels. De partij is vóór zondagsheiliging en tégen winkels open op zondag. De SGP heeft een trouwe kiezersaanhang dus is de kans groot dat de partij ook na de verkiezingen op 21 maart de meeste zetels krijgt.

Winkels open op zondag in Rilland? Nog in geen twintig jaar" Huib van de Durpel, Klankbordgroep Rilland

De eigenaar van de supermarkt in Rilland wil het. De Klankbordgroep Rilland wil het. Maar het gebeurt niet. Winkels open op zondag is in de gemeente Reimerswaal, waar Rilland deel van uitmaakt, echt geen haalbare kaart. "Nog in geen twintig jaar"," zegt Huib van den Durpel, voorzitter van de klankbordgroep, "het heeft geen enkele kans van slagen, als je kijkt naar de samenstelling van de gemeenteraad."

Supermarkt SPAR in Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Van den Durpel geeft aan dat dorpen als Rilland en Hansweert en heel andere bevolkingssamenstelling hebben dan Krabbendijke en Kruiningen. In de eerste twee dorpen wonen meer mensen van buiten; Brabanders, Belgen en allochtonen. De twee laatste dorpen zouden meer 'in zichzelf gekeerd' zijn. Toch liggen alle dorpen in één gemeente Reimerswaal.

Geen uitzonderingen

SGP-fractievoorzitter Tin Janszen begrijpt de redenering van de Klankbordgroep. Maar zijn partij is en blijft tegen winkels die opengaan op zondag: "Wij denken dat het niet goed is om uitzonderingen te maken binnen één gemeente." De SGP voelt zich gesterkt door de andere christelijke partijen in Reimerswaal die ook tegen openstelling op zondag zijn.

Reportage over zondagsopening in Rilland door Marcel Decraene