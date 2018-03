Dit bedrijf mag de tunnel onder het spoor bij Goes bouwen

Artist Impression spoortunnel Goes (foto: Omroep Zeeland )

De gunning van het college aan het aannemersbedrijf uit Papendrecht is een voordracht. De definitieve beslissing wordt 26 maart genomen door ProRail.

Doorstroming

De spoortunnel komt in plaats van de overweg bij de Van Hertumweg in Goes en moet de doorstroming en veiligheid in het centrum van Goes verbeteren. Op 12 april houden ProRail en de aannemer nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Lees ook: