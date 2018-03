OM eist celstraffen voor vernederen en verkrachten jonge vrouw

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het openbaar ministerie is er voldoende bewijs om de verdachten achter slot en grendel te zetten, maar volgens de verdediging hapert het bewijs. Die vraagt dan ook om volledige vrijspraak. "De hele zaak berust op drijfzand", aldus advocaat Martijn van der Want.

'Wederzijdse toestemming'

De beide verdachten ontkennen de verkrachting en het tegen haar wil vasthouden van het meisje. "Klinkklare onzin. Leugens en laster. De seks gebeurde met wederzijdse toestemming", zegt de hoofdverdachte uit Middelburg. Volgens de 20-jarige Middelburger was het slachtoffer zijn zogenoemde 'friend with benefits'. "Als ik zin had in een verzetje, dan belde ik haar", aldus de hoofdverdachte.

Zijn medeverdachte uit Oost-Souburg zegt haar niet te hebben aangeraakt. Hem wordt door de officier vooral verweten dat hij niet heeft ingegrepen. Hij zou dan ook alleen medeplichtig zijn geweest aan de verkrachting, maar wel medepleger zijn van de vrijheidsberoving.

Leven verpest

In een voorgelezen slachtofferverklaring stelt de vrouw dat haar leven verpest is en dat ze kapot gemaakt is. Ze ontkent dat ze eerder al seks gehad heeft met de verdachte.

Op 8 juni 2017 waren de drie verdachten in een hotel in Vlissingen. Zij dronken wat aan de bar. Ze besloten een kamer te huren om daar in ieder geval samen verder te drinken.

Drankspelletje

De 20-jarige Middelburger sprak af met het slachtoffer die naar het hotel kwam. Vervolgens zijn ze met vier personen op de hotelkamer onder andere een drankspelletje gaan spelen.

Er is geblowd en gedronken in de kamer. Tot dat punt komen de verklaringen van de betrokkenen overeen, maar over wat er daarna gebeurde zijn de meningen verdeeld.

Vernederd, uitgelachen en verkracht

Het slachtoffer zegt dat ze werd vernederd, uitgelachen en verkracht. Ze vluchtte uiteindelijk naakt de kamer uit en rende om hulp roepend door het hotel. Daarbij is ze van de trap gevallen.

Ze rende naar een nabijgelegen hotel en vertelde daar wat haar was overkomen. Haar verklaring dat ze is mishandeld, geknepen en geslagen wordt volgens het OM onderbouwd door de onderzoeksfoto's.

Geschrokken

Volgens de 20-jarige verdachte Middelburger deden ze inderdaad een drankspel, werd er geblowd en hadden ze seks. Maar dat gebeurde volgens hem met wederzijdse toestemming. Hij rende, ook naakt, achter het slachtoffer aan naar buiten. Hij verklaarde geschrokken te zijn van het feit dat ze plotseling naakt de kamer uit rende.

De derde verdachte staat later vanmiddag voor de jeugdrechter. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.