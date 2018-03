Deel dit artikel:











Wietkwekerij met 321 wietplanten in Goese woning

In Goes is vanmorgen een wietkwekerij opgerold in een woning aan de Van Kleffenstraat. De bewoner is aangehouden. Hij is na verhoor vrijgelaten en moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Zakken wiet uit een wietkwekerij wachten op vernietiging (foto: HV Zeeland) In de woning van de Goesenaar werden 321 wietplanten gevonden. Alle materialen en planten zijn in beslag genomen en worden door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd.