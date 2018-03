Jij bent 'Goes bezig'!

(foto: Wikimedia Commons)

De verlenging van het project wordt deels betaald uit het landelijk Fonds NutsOhra en deels door de gemeente Goes zelf. "We zijn blij dat we nog resterende middelen hebben die we nu gebruiken om het aantal gezinnen uit te breiden tot tien per wijk," licht de wethouder sociale zaken André van der Reest toe.

Vierentwintig gezinnen hebben de afgelopen drie jaar meegedaan aan het project 'Goes bezig'. Het wordt nu verlengd tot eind 2019.