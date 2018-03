Ministers tonen hoe nieuwe doorlaat in Brouwersdam eruit gaat zien

In die doorlaat is het bedoeling dat er een getijdencentrale komt. "Dat moet nog allemaal goed bekeken worden, want de vissen moeten er ook veilig doorheen kunnen zwemmen uiteraard," zei Van Nieuwenhuizen.

Het rijk stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor de doorlaat. Daar komt nog een bedrag van ruim 15 miljoen bij van de genoemde provincies en gemeenten. De eerste spade moet in 2021 de grond in en in 2024 is de planning dat de doorlaat klaar is.

