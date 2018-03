Drugslab opgerold in vakantiehuisje Kamperland, vier arrestaties

Drugslab - archieffoto (foto: Politie)

Het onderzoek startte naar aanleiding van een tip uit België, dat een Nederlander meerdere malen chemicaliën had gekocht die gebruikt worden bij het vervaardigen van synthetische drugs. Die kocht de 39-jarige man uit Delft bij een bij een Belgische groothandel.

Inkopen

Agenten van de Dienst Regionale Recherche van de Eenheid Den Haag zagen dat de Delftenaar op 6 maart opnieuw inkopen deed bij de groothandel. Ze volgden hem en de chemicaliën naar een huisje op het vakantiepark. Daar deden de agenten een inval en ontdekten het drugslaboratorium in de vakantiewoning.

Naast de 39-jarige Delftenaar werden twee mannen van 30 en 40 jaar uit Den Haag en een 22-jarige vrouw uit Den Haag opgepakt. Het drugslaboratorium is ontmanteld. De vier verdachten zitten nog vast en worden vrijdag 9 maart voorgeleid voor de rechter-commissaris.

Grote hoeveelheid chemicaliën

Bij het vakantiehuisje werden drie voertuigen in beslag genomen, waaronder een bestelbusje met daarin ruim 750 liter chemicaliën. Nader onderzoek leidde nog naar een bestelauto in Delft, waar agenten ook een grote hoeveelheid chemicaliën vonden. Ook die auto is in beslag genomen.