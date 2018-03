Voetbalduels uitgesteld vanwege sterfgeval

Het duel tussen VC Vlissingen en Nuenen gaat zondag niet door (foto: Omroep Zeeland)

Schalkwijk was lid van de Vlissingse vereniging SV Walcheren, dat vanwege zijn overlijden zowel de jeugd als de senioren niet laat voetballen.

VC Vlissingen tegen Nuenen in de Hoofdklasse B van het zondagvoetbal is op verzoek van Vlissingen uitgesteld. Aanvaller Steve Schalkwijk is de broer van de overleden man.

Owen Schalkwijk was ook als vrijwilliger actief bij zaalvoetbalvereniging Groene Ster uit Vlissingen. Het duel in de Eredivisie tussen Hovocubo en Groene Ster is uitgesteld. Ook het duel van Groene Ster 2 gaat niet door.

Vanuit de Zeeuwse voetbalwereld wordt verslagen gereageerd op het overlijden van Schalkwijk.