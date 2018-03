Bemiddelingspoging rechter in bevallingszaak is mislukt

Zwanger (foto: Omroep Zeeland)

In de Bredase rechtbank ging het vandaag hard tegen hard. Bravis vindt dat de situatie van een zwangere vrouw wordt misbruikt voor een proefproces over de keuzevrijheid van vrouwen bij hun bevalling. De verloskundige zei op haar beurt dat ze 'wordt neergezet als een kruidenvrouwtje'.

Slechte ervaringen

De vrouw uit Middelburg bevalt binnenkort van haar tweede kindje. Vanwege slechte ervaringen bij de geboorte van haar eerste kind wil ze dat haar eigen verloskundige aanwezig is bij de bevalling in het ziekenhuis. Ze doet een beroep op haar keuzevrijheid in de rechtszaak, die is aangespannen met de hulp van enkele vrouwenorganisaties.

De hoogzwangere vrouw was donderdag niet bij het kort geding aanwezig maar liet wel een door haar geschreven brief voorlezen. Ze schrijft daarin dat ze, vanwege het verhoogde risico, wél graag in het ziekenhuis wil bevallen, maar niet vanaf het begin geconfronteerd wil worden met een batterij ziekenhuispersoneel en apparatuur als er nog geen complicaties zijn.

Vrouwendag

Ze zegt daarbij te strijden voor een groeiende groep vrouwen die zelf willen beslissen over hoe ze hun kind op de wereld zetten. In haar stap naar de rechter wordt ze dan ook gesteund door verschillende vrouwenorganisaties. En of het nu toeval is of niet: de eerste zitting vond vandaag plaats op Internationale Vrouwendag.

Vrouwen die in het ziekenhuis bevallen, doen dat wel vaker onder begeleiding van een eigen verloskundige. De gynaecoloog van het ziekenhuis wordt er dan alleen bijgeroepen als er advies nodig is of als er complicaties ontstaan. Op zo'n moment neemt de gynaecoloog de leiding over.

Risicopatiënt

Het Bravis-ziekenhuis, met vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal, weigert echter om de wens van de Middelburgse in te willigen. Dat onder meer omdat ze een risicopatiënt is, nadat haar eerste kind ter wereld kwam met behulp van een keizersnede. Daarom wil het ziekenhuis de bevalling niet laten leiden door de verloskundige van de Middelburgse moeder.

De bevalling moet worden begeleid door een gynaecoloog van het ziekenhuis, vindt Bravis. Het ziekenhuis gaat er niet mee akkoord als de verloskundige de bevalling leidt. Dan moet de gynaecoloog vervolgens 'redden wat er te redden valt' als het fout gaat, zoals de woordvoerder van het ziekenhuis het verwoordde.

Achter gesloten deuren

De rechter heeft beide partijen uitgebreid aan het woord gelaten en uiteindelijk rond het middaguur de zaak geschorst. Op verzoek van de rechter probeerden de partijen vervolgens achter gesloten deuren tot een compromis te komen, maar dat is dus niet gelukt. Vanwege de aanstaande bevalling doet de rechter uiterlijk maandagmiddag uitspraak.

