De ongezouten waarheid, slechts één Zeeuws restaurant durft het aan

Sterrenkok Edwin Vinke ging de uitdaging van de Nierstichting aan: drie dagen koken met minder zout. Zijn restaurant de Kromme Watergang in Slijkplaat is het enige restaurant in Zeeland dat meedoet aan de restaurantdriedaagse van de Nierstichting.

Chefkok Edwin Vinke van De Kromme watergang in Slijkplaat (foto: Omroep Zeeland ) Moeilijk was het niet voor de Kromme Watergang om mee te doen met de actie, ze hoefden namelijk niks te veranderen. "Wij koken alles met zeewater en gebruiken geen zout", vertelt Edwin Vinke. Chefkok Edwin Vinke over koken met minder zout De zoutbeleving van het zeewater en zeewier dat hij gebruikt in de keuken is volgens hem een stuk hoger, waardoor je minder zout nodig hebt. "Ik denk dat wij maar zo'n twintig procent van de gebruikelijke hoeveelheid zout gebruiken." Met de restaurantdriedaagse wil de Nierstichting mensen zoutbewuster maken. Op jaarbasis eet een Nederlander een kilo zout te veel. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade. Volgens de Nierstichting is zout een grote boosdoener op dit gebied en wordt het tijd dat Nederlanders minder zout gaan eten. De strijd tegen te veel zout houdt niet op na de restaurantdriedaagse, aanstaande zaterdag start de Nierstichting met de Zoutchallenge. Heel Nederland wordt uitgedaagd om twee weken lang minder zout te eten.