CU-lijsttrekker Treurniet 17e in landelijke raadslid-verkiezing

Willemien Treurniet op nr 17 in beste raadslid-verkiezing (foto: besteraadslid.nl)

In totaal zijn er in deze eerste ronde 33590 stemmen uitgebracht op de in totaal 336 kandidaten. Op Treurniet werden 413 stemmen uitgebracht. Het populairste raadslid in deze eerste ronde is Gökhan Coban van Denk in Veenendaal. Op hem werd maar liefst 2512 keer gestemd.

Vakjury

De top-50 van de eerste ronde gaat door. Treurniet heeft als enige Zeeuwse raadslid daarvoor genoeg stemmen gehaald. Een vakjury gaat nu de kandidaten bestuderen en beslissen welke tien raadsleden naar de finale mogen en dan kan er opnieuw gestemd worden.

Of ze nu wel of niet door de selectie van de vakjury komt, zelf is Treurniet nu al tevreden. "Superleuk dat er zoveel mensen op mij gestemd hebben. Ik ben een dankbaar mens", aldus de Middelburgse CU-lijsttrekker.

'Mooie baan'

"Wees niet bang, ik blijf met beide benen op de grond staan", voegt ze daaraan toe. "Raadslid zijn is een erg mooie baan en het is goed dat er op deze manier positieve aandacht voor gevraagd wordt."

De verkiezing wordt georganiseerd door Campagnebureau BKB, de Volkskrant en omroep WNL. De jury maakt op 10 maart bekend welke tien raadsleden daadwerkelijk doorgaan naar de tweede ronde.Dan kan er nog op die tien gestemd worden tot en met 18 maart om 12.00 uur.

Finale

De vier raadsleden met de meeste stemmen gaan door naar de finale. Deze laatste vier finalisten hebben dan nog tot 20 maart om 22.15 uur de tijd om zoveel mogelijk extra online stemmen te verwerven. De winnaar wordt vervolgens voor 50 procent bepaald door online stemmen en voor 50 procent door de vakjury.