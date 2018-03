Politie controleert Vlissingse verkeersdeelnemers op drugsgebruik

Met de speekseltest kan een agent wangslijm afnemen en binnen een paar minuten zien of iemand drugs gebruikt heeft. Volgens politie-instructeur Martin Vogel wachtte de politie al lang op een middel om dit ter plaatse te kunnen doen. Hij heeft Zeeuwse agenten de afgelopen tijd wegwijs gemaakt met de speekseltest.

Sinds 1 juli 2017 mag de politie controleren op drugsgebruik met behulp van een speekseltester. Sinds die datum gelden ook wettelijke limieten voor het gebruik van drugs in het verkeer. De politie mag de test inzetten als er aanwijzingen zijn dat een automobilist drugs gebruikt heeft, bijvoorbeeld door bijzonder rijgedrag. Als de speekseltest positief is, wordt er vervolgonderzoek gedaan. Een arts of verpleegkundige neemt bloed af en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) analyseert het bloedmonster.