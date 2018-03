AFMP: Verhuizing mariniers is de doodsteek voor het korps!

'35 miljoen extra voor leeglopend Zeeland' kopte De Telegraaf, tot woede van de AFMP. "Wake up call!", twittert de AFMP. "Ziehier de enige en echte reden waarom de politiek onze Mariniers naar Vlissingen wil hebben. De doodsteek voor het korps!"

'Beloftes niet nagekomen'

Dit is niet de eerste keer dat de militaire vakbond zich kritisch uitlaat over de verhuizing naar Vlissingen, toch deed de AFMP dat nog niet eerder in zulke felle bewoordingen. Eerder beweerde Arjen Rozendal van de vakbond dat de beloftes aan de mariniers niet worden nagekomen.

Volgens de vakbond zijn de plannen voor de marinierskazerne volledig uitgekleed. De marinierskazerne zou geen landingsbaan krijgen voor helikopters, op de schietbaan zou niet met scherp mogen worden geschoten en landingsvoertuigen zouden het strand niet op kunnen.

Kritiek ontkend

Vanuit Provinciale Staten en de Tweede Kamer werd de kritiek van de vakbond ontkend. De beweringen dat er geen schietbaan en helikopterplatform komen die zouden niet kloppen en er zouden meer dan genoeg mogelijkheden zijn om te trainen in de omgeving van de nog aan te leggen kazerne.



Mariniers oefenen op het badstrand van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Toch liet een andere militaire bond, de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel (VBM), onlangs weten ook steeds meer meldingen te ontvangen dat mariniers een verhuizing naar Vlissingen niet zien zitten. Volgens de vakbond zijn de voorzieningen in de nieuwe kazerne niet goed genoeg, maar ook de omgeving staat de mariniers tegen. Zo zou er onvoldoende werkgelegenheid voor hun partners zijn.

'Meer dan genoeg werk'

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat ontkent dat: er is meer dan genoeg werk in Zeeland. Het is de regio met de meeste banen en de minste werkgelegenheid, maar onbekend maakt onbemind, denkt hij. Daarom gaat Zeeland zich beter presenteren aan de mariniers die nu nog in Doorn gelegerd zijn.

