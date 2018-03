Sint Philipsland is vernielingen aan Weegbrug meer dan zat

Vleghels is boos en teleurgesteld als hij de vernielingen ziet: "We zijn vrijwilligers en je stopt daar al je tijd en energie in. Dan is het niet leuk als je ziet dat je harde werk wordt beloond met dit soort vormen van vandalisme."

Hij heeft geen idee wie het gedaan zou kunnen hebben. "Het moeten meerdere personen geweest zijn en ik denk ook sterke jongens. Het luik voor de Weegbrug is opengebroken met een breekijzer en dat kunnen kinderen niet gedaan hebben", aldus Vleghels.

Geen politiehulp

De vereniging heeft al aangifte gedaan bij de politie, maar Vleghels kreeg een brief terug waarin stond dat de politie geen tijd heeft en andere prioriteiten voor laat gaan. "Uit die hoek hoeven we niet op steun te rekenen, dus we moeten het echt hebben van tips van getuigen. Hierdoor valt het niet mee om de daders te achterhalen, we zitten momenteel echt met onze handen in het haar!", zegt hij. Via Facebook vraagt de vereniging om tips als mensen iets hebben gezien.

We zijn afhankelijk van tips van anderen om een keer hier een einde aan te kunnen maken. Dus dat geeft zeker een gevoel van machteloosheid"" Fons Vleghels, voorzitter Heemkundekring Philippuslandt

Voorlopig wordt de schade hersteld met tijdelijke oplossingen. "Sommige dingen worden nu tijdelijk opgelost omdat je bang bent dat er herhaling optreedt", vertelt Vleghels. Totdat de daders gevonden zijn voelt Vleghels zich machteloos. "We zijn afhankelijk van tips van anderen om een keer hier een einde aan te kunnen maken. Dus dat geeft zeker een gevoel van machteloosheid", aldus Vleghels.