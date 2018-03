Gouden plaat voor album AAN van BLØF

Album van BLØF bereikt gouden status (foto: ANP Photo)

Op het album staan hits als 'Over de dam' en 'Wereld van verschil', maar het meest bekende nummer op de plaat is 'Zoutelande'. Dat is het nummer dat al weken op nummer één in de hitlijsten staat. AAN is het twaalfde album van de Zeeuwse band.

Aanstaande zaterdag treedt BLØF op in de Ziggo Dome.