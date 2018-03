Zeeland wordt wakker: speekseltest, vandalen en PKN-voorzitter stopt

Politie controleert Vlissingse verkeersdeelnemers op drugsgebruik (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe speekseltest

De politie in Vlissingen heeft gisteravond tijdens een verkeerscontrole gecontroleerd op drugsgebruik. Zeeuwse agenten maakten daarbij voor het eerst grootschalig gebruik van de nieuwe speekseltest. Afgelopen maanden zijn ze getraind op het gebruik van deze nieuwe test.

Weegbrug Vandalisme (foto: Omroep Zeeland)

Vandalen

De luiken, de deur, het dak en de bankjes, bijna alles van de Weegbrug is de afgelopen maanden beschadigd of vernield door vandalen. Heemkundekring Philippuslandt voelt zich machteloos.

Karin van den Broeke (foto: Raad van Kerken)

PKN-voorzitter stopt

Dominee Karin van den Broeke stopt na vandaag als voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ze is vijf jaar voorzitter geweest en gaat zich volledig richten op haar domineeschap in Kats-Kortgene en Wissenkerke-Geersdijk. Wie haar opvolger wordt, is nog niet bekend, deze wordt later vandaag gekozen.

Buien verdwijnen en het klaart op boven Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn uit Kloetinge)

Het weer

Vandaag schijnt de zon wat waterig, in de middag wordt de bewolking dikker en pas later in de middag valt een eerste drup regen. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind en het wordt 9 a 10 graden.