Rappers Qube en Chav hebben zin in Vandaag

De nieuwe single van Qube heet Vandaag. De Middelburgse rapper werkt daarop opnieuw samen met Chav. Op de nieuwe track zet Qube zijn lijn van positieve teksten voort: hij heeft zin in vandaag èn in het optreden op 16 maart in de Spot in Middelburg. Dan staan Qube en Chav in het voorprogramma van hiphopgroep Zwart Licht.

Qube - Vandaag ft. Chav Bullshit Qube is de artiestennaam van Jasper van den Bovenkamp. Hoewel het nummer de positiviteit benadrukt, kijkt hij ook terug op een moeilijkere periode uit zijn leven door familieomstandigheden: "Ik kijk weer om me heen vandaag / het voelt alsof ik leef vandaag / ik heb te veel bullshit meegemaakt / dat krijgt een tweede plaats, want ik lééf vandaag." Al eerder werkte Jasper samen met rapper Lucien van de Vreede (Chav). Samen doorliepen zij het bandcoachingstraject PopAanZee. Toch presenteren ze zich niet als vast duo: "Het is leuk om samen dingen te doen en op te treden, maar we vinden het allebei goed om ons meer op onze solocarrières te richten." Vrijdag 16 maart. 20:00 uur.

De Spot, Middelburg

Zwart Licht + Chav & Qube, Qube ft. Chav - Vandaag (foto: Qube ft. Chav)