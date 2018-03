Meteen resultaat bij politiecontrole met speekseltest (foto: Omroep Zeeland)

De man die geblowd had, is een 23-jarige Vlissinger, naast dat hij zijn rijbewijs moest inleveren is dat ook doorgestuurd naar de Officier van Justitie. Die bepaalt hoe de verdere afhandeling van zaak zal gaan.

Zeeuwse agenten maakten gisteren bij een verkeerscontrole in Vlissingen en voor het eerst gebruik van een speekseltest. Daarmee kunnen ze binnen een paar minuten zien of iemand drugs heeft gebruikt.

Deze test wordt alleen gedaan als er een aanwijzing is dat er drugs zijn gebruikt door een bestuurder, bijvoorbeeld door rijgedrag, de geur die wordt waargenomen als het portier wordt geopend, gedragskenmerken bij een verkeerscontrole of het wegrijden na het bezoek aan een coffeeshop.

Lees ook: