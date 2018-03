15,8 miljoen voor veiligere N59

N59 (foto: OZ)

Met het geld wordt het Zuid-Hollandse deel van de N59 aangepakt. De weg wordt niet verdubbeld maar er komen wel maatregelen om de doorstroming en de verkeersveiligheid te vergroten. Welke maatregelen precies wordt de komende maanden duidelijk.

Hoop voor het Zeeuwse deel

Gedeputeerde Harry van der Maas van Verkeer is blij met de aanpak van de N59: Dit is een belangrijke toegangsweg, zeg maar de poort van Zeeland. Daar zitten de grootste knelpunten en die moeten als eerste worden aangepakt. Natuurlijk hopen we dat daarna het Zeeuwse deel van de N59 volgt."

De plannen om de weg veiliger de maken moeten voor de zomer klaar zijn. Het is de bedoeling dag alle maatregelen die worden genomen in 2024 zijn afgerond.