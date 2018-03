Deel dit artikel:











Kapotte sirenes worden getest door Veiligheidsregio Zeeland

De Veiligheidsregio Zeeland is momenteel samen met de landelijke beheerder bezig met het herstel van de niet werkende sirenes in Zeeland. Het kan daardoor gebeuren dat er hierdoor een kortstondig testsignaal hoorbaar is.

(foto: OZ) Maandag was er een storing bij de maandelijkse sirenetest die werd veroorzaakt door een politieke ruzie op de Balkan. Daardoor komt er minder stroom op het Europese netwerk. Door de politieke ruzie, tussen Kosovo en Servië, is de wisselstroom veranderd, waardoor elektrische klokken steeds verder achterlopen. Van de 197 sirenes in de provincie werkten er 100 niet. De Veiligheidsregio zegt hard te werken aan het herstel. Het probleem met sirenes en met digitale klokken lost vanzelf op, als we overgaan op de zomertijd. Lees ook: Storing Veiligheidsregio veroorzaakt door Europese ruzie

