Peuters zingen al liedjes in het Engels

Sommige kinderen zingen of mompelen mee, anderen lijken niet echt mee te doen. Dat mag ook, volgens juf Joanne Reilly. "Kinderen op deze leeftijd zijn als een spons", zegt Reilly met een zwaar Engels accent. De geboren Engelse geeft een keer per week een half uurtje les. Op de andere dagen is er altijd een Engels rijmpje of liedje, verbonden aan een thema -zoals nu de lente- waarin behandelde woorden terugkomen.

Spelenderwijs leren

De liedjes zijn volgens Reilly erg belangrijk. "Het is een spelende manier voor de kinderen om de taal te gaan leren. Ik doe een stukje gewoon leswerk over the butterfly en the bird, maar als ze het in het liedje horen pakken zijn het makkelijker op."

De moedertaal -Nederlands- is natuurlijk het belangrijkste, maar het is een introductie in een taal die straks voor ze van levensbelang zal zijn." Christien d'Hondt, Kinderopvang De Tivoli

Het was een grote wens van directeur d'Hondt van de kinderopvang om al in het voorschoolse programma met Engels te beginnen. Christien d'Hondt: "het absorptievermogen en het leervermogen van deze jonge kinderen is enorm. Dat willen we graag aanspreken."

Engels is overal

Het is volgens d'Hondt ook niet gek om al heel jong te beginnen met het leren van een tweede taal, bij kinderen vanaf twee jaar. "Ze vinden het leuk, overal is Engels. De moedertaal Nederlands is natuurlijk het belangrijkste, maar het is een introductie in een taal die straks voor ze van levensbelang zal zijn. Het zijn de burgers van de toekomst en eigenlijk al wereldburgers."

Een verhaaltje in het Engels voorlezen en vertalen is een van de onderdelen van de les (foto: Omroep Zeeland )

De kinderopvang in Hulst heeft er bewust voor gekozen om een 'native speaker' (een moedertaalspreker) aan te trekken voor de lessen in de vorm van juf Joanne Reilly. Directeur d'Hondt: "We vinden het heel belangrijk, omdat kinderen heel ontvankelijk zijn voor de kleur van de taal. En die kun je eigenlijk alleen maar aanbieden door iemand die ook een 'native speaker' is in het Engels. Kinderen leren taal door het horen. Het gehoor staat helemaal open, zeker op die leeftijd. En zijn reproduceren dat eigenlijk direct in hun klank. Zo leren wij ze zelf ook het Nederlands."

Peuterleeftijd ideaal

Engels is verplicht op de basisscholen voor groep 7 en 8, maar een aantal scholen biedt het al aan in groep 1. Volgens Rian Aarts, universitair docent tweetaligheid in Tilburg, is de peuterleeftijd ideaal om kinderen een tweede taal aan te leren. "Als het spelenderwijs gebeurt en de lesjes goed afgebakend worden zit dat andere taalverwerking niet in de weg. Engels heeft een hoge status, dit is een goed initiatief."