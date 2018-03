Te veel vossen in Zeeland: jagers willen jacht openen

Spelende jonge vossen Noord-Beveland (foto: Hans Huvers)

Het laatste decennium is de vos aan een opmars bezig in Zeeland. Het dier kwam rond 2010 alleen voor in Zeeuws-Vlaanderen en bij de grens met Noord-Brabant. Nu zitten ze door heel de provincie en dat is niet goed voor het aantal broedvogels. Ook veroorzaakt de vos overlast voor inwoners.

De FBE heeft onderzoek laten doen naar de vossenpopulatie. De conclusie van het onderzoek is dat door heel Zeeland het aantal vossen moet worden ingedamd. De FBE heeft aan het provinciebestuur gevraagd om meer mogelijkheden om vossen te bestrijden. De provincie moet daarvoor eerst toestemming geven.

(foto: Ron Brouwer )

Op Schouwen-Duiveland is volgens het onderzoek 'geen plaats in de Zeeuwse natuur' voor de vos. Dat wil zeggen dat alle vossen daar moeten worden afgeschoten. In andere delen van Zeeland geldt dat er lokaal wordt gekeken hoe de vos wordt aangepakt. Dat betekent dat per gebied wordt gekeken of de vos wordt toegestaan. Als er veel schade is in en rond kwetsbare natuurgebieden of als er andere dieren worden gedood dan wordt ook in dat gebied de vos afgeschoten.