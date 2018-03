Absynthe Minded, Pip Blom op Weitjerock 2018

Absynthe Minded - End of the Line

De Belgische indie rockband Absynthe Minded was vijf jaar geleden ook headliner van het festival. In 2017 verscheen het album Jungle Eyes, Pip Blom (indie pop) is een band uit Amsterdam rond de gelijknamige frontvrouw. Ze trad op tijdens Eurosonic Noorderslag en op Into the Great WideOpen, maar ook in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

The Van Jets (garagerock) stond ook geprogrammeerd in 2015. Toen moest het festival wegens slechte weersomstandigheden worden afgelast. Nu krijgt de Oostendse rockband opnieuw een kans om zich op het podium van Weitjerock te presenteren.

Screenshot uit I Think I'm In Love van Pip Blom (foto: Pip Blom)

WeitjeRock wordt sinds 2013 georganiseerd. Al drie keer maakte Weitjerock kans op een European Festival Award voor Best Small Festival. Vorig jaar bezochten meer dan 3000 de polder van IJzendijke. De online voorverkoop is vandaag gestart.