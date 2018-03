Op dezelfde dag nog op en neer over de Zeelandbrug

De proef met landbouwverkeer over de Zeelandbrug krijgt een vervolg (foto: Omroep Zeeland)

Om het overige verkeer zo min mogelijk te hinderen, rijden de konvooien buiten de ochtend- en avondspits. Het ochtendkonvooi vertrekt eerder dan vorig jaar; op verzoek van de landbouwers.

Spelregels konvooi rijden

Een bedrijf dat gebruik wil maken van de regeling heeft eenmalig een ontheffing nodig. Het landbouwverkeer moet zich vooraf melden en een rit dient een dag van tevoren vóór 13.00 uur aangevraagd te zijn. Een voertuig mag maximaal drie meter breed zijn. Het is buiten de konvooien niet toegestaan om over de Zeelandbrug te rijden met een landbouwvoertuig.

Afhankelijk van de uitkomst van deze proef wil Rijkswaterstaat kijken of landbouwverkeer ook op de Oosterscheldekering toegestaan kan worden. Dan moet wel eerst de maximum snelheid van 100 naar 80 kilometer per uur worden verlaagd. Anders is zoiets wettelijk niet toegestaan. Als landbouwverkeer in de toekomst over de Oosterscheldekering mag rijden, vervalt de mogelijkheid om via de Zeelandbrug te rijden.

De nieuwe regeling gaat in op 12 maart 2018 en geldt van maandag tot en met vrijdag: - Van Colijnsplaat naar Zierikzee om 05:45 en 20:45 uur. - Van Zierikzee naar Colijnsplaat om 06:17 en 21:17 uur.

Vorig jaar werd ook al een proef gehouden, maar de opzet toen voldeed niet helemaal aan de behoeften van landbouwers. Het landbouwverkeer kon toen maar drie dagen per week over de brug. "De proef is dus deels mislukt, maar de landbouwsector is blij met de nieuwe afspraken, waarbij het landbouwverkeer meer gebruik kan maken van de Zeelandbrug," aldus gedeputeerde Harry van der Maas.