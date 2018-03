Vakantiewoning Kamperland mogelijk dicht vanwege drugslab

Drugslab politie - archieffoto (foto: Politie)

Burgemeesters kunnen door de Wet Damocles zonder waarschuwing of strafrechtelijk proces panden voor drie maanden sluiten. Delhez besluit in de loop van de week of de vakantiewoning ook echt gesloten gaat worden.

Roompot

De woning staat op bungalowpark De Banjaard van Roompot Vakanties. Marc Volleman, woordvoerder van het bedrijf, laat weten dat Roompot als verhuurder van de woning volledig heeft meegewerkt aan het politie onderzoek. Sterker nog: "We hadden al zo onze twijfels bij de boeking en hebben dat ook aan de politie laten weten."

Burgemeester Delhez gaat in gesprek met Roompot om te kijken of er dergelijke situaties in de toekomst kunnen worden voorkomen. Hij benadrukt dat het om een incident gaat. "Het is voor het eerst in drie jaar dat ik hier burgemeester ben dat dit is voorgekomen. We hebben wel eens een hennepkwekerij gehad in een vakantiehuisje, maar nog niet eerder een drugslab. Er dus is geen sprake van een trend. Maar gezien de risico's die een drugslaboratorium met zich mee brengt, willen we dit niet laten lopen."

Bij een inval van de politie afgelopen werd een drugslab opgerold waar synthetische drugs werden geproduceerd, zoals amfetamine en xtc. Er werden vier verdachten uit Den Haag en Delft opgepakt. Vanmiddag wordt bekend of zij langer vast blijven zitten.

