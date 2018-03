Maatregelen tegen snelheidsduivels Sloeweg (foto: Omroep Zeeland)

Het provinciebestuur zegt dat er extra verkeersborden zijn besteld waarop staat dat de maximum snelheid honderd kilometer per uur is. Ook komen er campagneborden om niet te hard te rijden. Bij de politie is een dringend verzoek gedaan om extra te controleren.

De PvdA vroeg het provinciebestuur ook of Formule-1-coureur Max Verstappen kan worden uitgenodigd om de Sloeweg te openen als het nieuwe knooppunt met drie viaducten klaar is. Dat vindt het provinciebestuur geen goed idee omdat het juist niet de bedoeling is dat mensen het rijgedrag van Verstappen op de Sloeweg gaan nabootsen.