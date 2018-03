Sirenes in Zeeland doen het weer

De sirenes die maandag bij de maandelijkse test dienst weigerden kunnen weer loeien. De Veiligheidsregio Zeeland heeft vandaag met de landelijk beheerder de problemen in het netwerk van die sirenes opgelost.

In Zeeland staan 197 sirenes waarvan er 100 afgelopen maandag niet werkten. De klokken in de palen waarin de sirenes zitten, zijn vandaag in de loop van de dag op afstand gelijk gezet. De Veiligheidregio zal vanaf nu twee maal per week een stille test doen, daarbij worden ook de klokken, indien nodig, gelijk gezet. En natuurlijk is er de maandelijkse test op de eerste maandag van de maand.

Maandag werd de storing ontdekt bij de maandelijkse sirenetest. Een politieke ruzie op de Balkan bleek de oorzaak.