Middelburgse verliest strijd tegen ziekenhuis om verloskundige

De vrouw wil dat vanwege slechte ervaringen bij de geboorte van haar eerste kind. In het ziekenhuis bevallen van de tweede wil ze nog wel, maar dan wel met haar eigen verloskundige.

Vrouw is risicopatiënt

Het Bravis-ziekenhuis wil daar niet meewerken, omdat de Middelburgse wordt beschouwd als risicopatiënt omdat haar eerste kind via een keizersnede ter wereld kwam. De bevalling moet daarom worden begeleid door een gynaecoloog van het ziekenhuis, vindt Bravis.

Waarom de rechter de vrouw in het ongelijk stelt, is niet bekendgemaakt. Vanwege de spoed waarmee de uitspraak moest worden gedaan, is alleen de uitspraak naar buiten gebracht. De motivatie volgt op 23 maart.

