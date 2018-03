Verdachten drugslab Kamperland langer vast

Drugsvaten (foto: ANP)

In het drugslab werden synthetische drugs geproduceerd, zoals amfetamine en xtc. Politiewoordvoerder Hilda Vijverberg van politie Den Haag wil niet op de situatie in Kamperland in gaan. Wel schetst ze een algemeen beeld: "We zien vaak dat criminelen naar plekken gaan waar weinig tot geen sociale controle is. Denk aan industrieterreinen en boerderijen. Of naar plekken waar al een sterke geur hangt van bijvoorbeeld een fabriek of boerderij zodat de lucht van de chemicaliën niet overheerst. "

Ze heeft een duidelijke waarschuwing. "Criminelen sluiten de panden vaak hermetisch af, wat link is met al die gevaarlijke stoffen. Dus mocht je iets verdachts zien, noteer kentekens en bel ons, desnoods anoniem. Wees alert."

Belgische groothandel

De politie kwam het viertal op het spoor door een tip uit België. Een Nederlander had meerdere keren chemicaliën gekocht die gebruikt worden bij het vervaardigen van synthetische drugs. Die kocht de 39-jarige man uit Delft in bij een Belgische groothandel. Dat deed hij 6 maart ook. De politie volgede hem naar het huisje in Kamperland. Ook De Roompot zelf had twijfels bij de huurders en belde de politie, zegt een woordvoerder van het park.

Naast de 39-jarige Delftenaar werden twee mannen van 30 en 40 jaar uit Den Haag en een 22-jarige vrouw uit Den Haag opgepakt. Het drugslaboratorium is ontmanteld.

Grote hoeveelheid chemicaliën

Bij het vakantiehuisje werden drie voertuigen in beslag genomen, waaronder een bestelbusje met daarin ruim 750 liter chemicaliën. Nader onderzoek leidde nog naar een bestelauto in Delft, waar agenten ook een grote hoeveelheid chemicaliën vonden. Ook die auto is in beslag genomen.