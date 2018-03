Rallyrijders op avontuur in Marokkaanse woestijn

Kerkstra is de meest ervaren rijder van het duo. Hij reed al tienduizenden kilometers door de woestijn in Marokko en ook maakte hij reizen door Rusland, Azië en andere landen in Afrika. Daarom weet hij ook al wat hij kan verwachten. "Stress of de auto wel heel blijft, verkeerde navigatie. Ik ben bang dat er veel fout gaat, maar dat hoort erbij."

Een oefenterreintje in Rilland hoeft niet meer als je eenmaal Marokko hebt gezien"" Sjoerd Willebrands Bakker

Al vanaf de kinderschoenen zit de rallysport bij de mannen erin. "Het racen door de onherbergzame gebieden", zegt Willebrands Bakker. "Dat is wat het mooi maakt." Hij is ook helemaal klaar voor het avontuur in Marokko. "Het oefenterrein bij Rilland hebben we nu wel gezien, zeker nu het rijden in Marokko voor de deur staat."

Zo zag de Carta Rallye er vorig jaar uit:

Voor deze race hebben de vier Zeeuwse vrienden het afgelopen jaar een oude rallytruck in ere hersteld. Het gaat om een Mitsubishi Pajero uit 1989 die al meerdere Afrikaanse rally's op zijn naam heeft staan. "De auto heeft 25 jaar verstopt in de hoek van een garage gestaan", zegt Willebrands Bakker. De jongens hebben er dus nog wel aan moeten sleutelen. "De remmen moesten er vanonder, de motor en de versnellingsbak gingen eruit. We hebben alles gereviseerd en toen weer in elkaar gezet."

De vier mannen die meegaan doen aan de Carta Rally (foto: Omroep Zeeland)

Rallyteam Classic Mitsubishi Pajero

Coureur/Navigator - Sjoerd Willebrands Bakker (Goes)

Coureur/Navigator - Pier Kerkstra (Millingen aan de Rijn)

Monteur - Kees-Jan Fierloos (Waarde)

Monteur - Jeroen Berting (Rilland)

Doelstelling

De vriendengroep verwacht niet mee te doen om de prijzen. "We gaan veel plezier maken en hopen de hele race uit te kunnen rijden. Het is echt een pittige race dus veilig thuiskomen en avonturen beleven. Daar gaat het om."