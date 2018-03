Harde woorden over ZB Planbureau, toekomst blijft onzeker

Al weken ligt het ZB Planbureau onder vuur. De Zeeuwse politiek is boos over het onderzoeksrapport De Staat van Zeeland. In onderstaand filmpje kun je zien waar die boosheid vandaan komt.

Dat bleef niet zonder gevolgen. Afgelopen dinsdag moest het ZB Planbureau op het matje komen bij het dagelijks provinciebestuur. De spanning droop ervan af, toen de delegatie van het Zeeuwse onderzoek arriveerde bij het provinciehuis.

Een dag later schreef het dagelijks provinciebestuur in een brief dat de toekomst van het ZB Planbureau wordt onderzocht. Een extern bureau gaat kijken of de onderzoeksfunctie misschien ook bij de Hogeschool Zeeland of het University College Roosevelt kan worden ondergebracht. Ook wordt bekeken hoe andere provincies onderzoek laten doen. Voor de zomervakantie moet er een advies liggen. Daarna beslist de Zeeuwse politiek over de toekomst van het ZB Planbureau.

Fel

De meeste partijen staan zeer kritisch tegenover het Zeeuwse onderzoeksinstituut. Maar D66 en de PvdA namen het vandaag op voor het ZB Planbureau. D66-fractievoorzitter Ton Veraart zei het vreemd te vinden dat de politiek zo fel reageert nu er één onderzoek niet helemaal blijkt te kloppen. Hij verwees naar fouten van andere instellingen en die zijn volgens hem nooit zo hard aangepakt als het ZB Planbureau nu.

Ook PvdA-fractievoorzitter Anita Pijpelink blijft het ZB Planbureau een warm hart toedragen. "Het is belangrijk dat dit instituut behouden blijft. Het is belangrijk dat onderzoek naar Zeeuwse zaken door een Zeeuws instituut wordt gedaan. Natuurlijk zijn wel maatregelen nodig om te voorkomen dat fouten zoals in de Staat van Zeeland staan, nog een keer worden gemaakt."

Lees ook: