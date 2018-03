Leven en delen in ecologische woongemeenschap

In een oude boomgaard aan de Vrouwenpolderseweg in Serooskerke worden houtskeletten woningen gebouwd waar jong en oud op een ecologisch verantwoorde manier samenleven. Belangrijk in het plan is de gemeenschappelijke ruimte. Hier is plek om elkaar te ontmoeten, maar ook voor de gezamenlijke wasmachine.

Meer dan een ecodorp

Volgens toekomstig bewoner Willemien Clement is het meer dan een ecodorp dat hier verrijst. "Naast duurzaam bouwen willen we ook samen spullen delen en er voor elkaar zijn." Kernwaarden daarbij zijn: zorgzaam nabuurschap, leven in evenwicht met de omgeving, duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen en tegengaan van verspilling en gemakzucht.

Een groep enthousiastelingen gaat twintig ecologische woningen bouwen (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels zijn er twaalf gegadigden die een woning laten bouwen in het project De Woongaard. "Er is dus nog plek voor acht geïnteresseerden. We willen dat de bewonersgroep zo gemêleerd mogelijk is en zoeken daarom vooral nog jonge gezinnen," vertelt Willemien Clement.

Honderden perenbomen

Op het terrein staan nu nog honderden perenbomen. Het is de bedoeling om eind dit jaar te beginnen met de bouw. In 2020 moet de ecologische woongemeenschap een feit zijn.

