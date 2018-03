Deel dit artikel:











FC Dordrecht pakt koppositie in derde periode

FC Dordrecht staat aan de leiding in de derde periode van de Jupiler League. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg was in een belangrijk duel met 0-1 te sterk voor De Graafschap. Denis Mahmudov benutte in de 62e minuut een penalty en bezorgde FC Dordrecht op die manier de overwinning. FC Dordrecht veroverde mede de koppositie door het verlies van FC Emmen. Die ploeg ging thuis met 0-2 onderuit tegen Jong AZ.

Gérard de Nooijer ziet zijn ploeg goede zaken doen in de derde periode. (foto: OrangePictures) FC Dordrecht heeft nu achttien punten uit acht duels in de derde periode. De ploeg verdedigt een punt voorsprong op FC Emmen met nog slechts één duel tegen RKC Waalwijk voor de boeg. FC Dordrecht speelt die wedstrijd maandag in eigen huis. Het team van de Zeeuwen Gérard de Nooijer en Julius Bliek staat momenteel op de negende plaats in de competitie, terwijl RKC Waalwijk de negentiende plek bezet.