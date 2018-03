Raymond Wolff keert terug bij Vlissingen

Raymond Wolff speelt momenteel bij Goes (foto: Rene van der Vliet)

Wolff speelde in 2007 voor het eerst bij Vlissingen. Na drie jaar vertrok hij, maar in 2014 belandde Wolff opnieuw bij Vlissingen. Na een tussenjaar bij Goes gaat hij dus voor de derde keer naar Vlissingen. Naast Wolff en De Vlieger zal Dennis Tukker overkomen van Zeelandia Middelburg, waardoor de ploeg al op drie nieuwe spelers kan rekenen voor het nieuwe seizoen. Daartegenover staat onder meer het vertrek van Steve Schalkwijk, Mart de Kroo en Jarreau Manuhuwa. Zij zullen in het nieuwe seizoen uitkomen voor Goes. Ook Yves Nyemb verlaat Vlissingen voor Hoek.